Laleli'de tramvay ile otobüs çarpıştı! Seferler durduruldu

Son dakika haberi... İstanbul Laleli'de tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu tramvay seferleri durduruldu. Tramvay da bulunan vatandaşlar işyerlerine gitmek için tramvaydan inerek yürüdü.

Metro İstanbul'dan son duruma ilişkin yapılan bilgilendirmede, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.