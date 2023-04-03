Laley Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laley Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laley Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Laley Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Laley Fofana 15 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Laley Fofana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj II futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj II takımına 30 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Laley Fofana'nin CFR Cluj II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Laley Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Laley Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Olympique Alès
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
30 Kasım 2022 yılında CFR Cluj II
Laley Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Laley Fofana şuan CFR Cluj II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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