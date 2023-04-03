Laley Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laley Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Laley Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laley Fofana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.