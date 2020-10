Kız bebek bekleyen ünlü oyuncu çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, doğuma kısa bir süre kala çocuklarının ismini 'Lalin' koyacaklarını açıkladı. Peki Lalin ne demek? Lalin adının anlamı nedir? İşte ayrıntılar...

LALİN NE DEMEK?

Lalin adının anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, doğacak kızlarının ismiyle alakalı soruyu yanıtladı.

İmirzalıoğlu muhabirlerin sorusuna "İsmi belli ama annesinden (Sinem Kobal) duyun ya da beraber olduğumuz zaman söyleriz." cevabını verdi.

8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun doğacak kızlarına verecekleri ismi belirledi.

Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin, doğacak kızlarına "Lalin" adını vereceği öğrenildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu, Mustafa ve Yıldız İmirzalıoğlu çiftinin en küçük çocukları olarak, 18 Haziran 1974 tarihinde, Ankara’ya bağlı olan Bala’da Üçem Köyü'nde dünyaya geldi.

Derviş ve Yasemin adında kardeşleri vardır. İlköğretimini Bala’da tamamladıktan sonra orta öğretimini tamamlamak için Ankara’ya teyzesinin yanına taşındı. Orta ve lise öğrenimini Ankara’da yaptı.

İlk denemesinde üniversite sınavını kazanamayarak ailesinin yanına dönmüş olsa da, bir sonraki üniversite sınavını kazanarak Yıldız Teknik Üniversitesi’ne yerleşen İmirzalıoğlu, burada Matematik okudu.

Üniversitedeki arkadaşlarının ısrarları üzerine katıldığı modellik yarışmasından başarıyla ayrılması üzerine modellik kariyerine başladı ve 1995 yılında Türkiye’nin En İyi Modeli seçildi. Türkiye birincisi olarak katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan İmirzalıoğlu, bu yarışmayı kazanan ilk Türk erkeği oldu.

Televizyon ve sinema ekranlarıyla tanışması ise, ünlü yönetmen Osman Sınav’ın sayesinde gerçekleşti. Sınav’ın desteğiyle takıldığı Deli Yürek dizisinin seçmelerinde başarılı oldu ve 1999-2002 yılları arasında yayın hayatını sürdüren dizide, Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı.

Başarılı oyuncu, dizinin devamı olarak gösterilebilecek olan sinema filmi Deli Yürek: Bumerang Cehennemi’nde rol alarak sinemaya da atıldı. Deli Yürek süreci bittikten sonra dil eğitimi için Amerika’ya gitti. Amerika’dan dönünce birçok film ve dizi için teklif aldı.Uğur Yücel’in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisini kabul etti. Daha sonra aynı kadronun hazırladığı Yazı Tura adlı sinema filminde rol aldı.

2003-2005 yılları arasında, Yağmur Taylan’ın yönettiği veUğur Yücel ile beraber başrollerini oynadığı Alacakaranlık adlı polisiye dizide Ferit Çağlayan karakterini canlandırdı.

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği Son Osmanlı Yandım Ali’de rol aldı.

Alacakaranlık’ı 2005-2007 yılları arasında Selin Demiratar ile beraber başrollerini paylaştığı Acı Hayat ve 2009 yılından itibaren yayınlanmakta olan Ezel adlı diziler izledi.

Cansu Dere ile beraber başrolünü paylaştığı ve de usta yönetmen Uluç Bayraktar tarafından yönetilen dizi, Türk televizyonlarının en çok izlenen aksiyon ve drama dizilerinden birisi oldu.

2001 yılında çekilen Bumerang Cehennemi’nden sonra bir süre sinemaya ara veren İmirzalıoğlu, 2004 yılında Alacakaranlık ile sinemaya geri döndü. Her ne kadar başarılı bir gişe başarısı kazanamamış olsa da, Alacakaranlık film festivallerinde ve eleştirmenlerin gözünde büyük bi başarı kazandı.

2007 yılında vizyona giren Kabadayı’da efsanevi oyuncu Şener Şen ile beraber çalışma fırsatını yakalayan İmirzalıoğlu, bu filmde canlandırdığı uyuşturucu bağımlısı mafya babası Devran rolüyle sevenlerinin gönlünde taht kurmayı başardı.

Ünlü oyuncunun rol aldığı son sinema film, 2010 yılında vizyona giren Ejder Kapanı oldu. Akrep Celal adlı bir başkomseri canlandırdığı film sayesinde, ikinci kez Uğur Yücel ile beraber çalışma fırsatı bulan İmirzalıoğlu, filmden beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

2012 yılında Uzun Hikaye adlı Sinema Filminde oynadı. Yine 2012 yılında başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrolü paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu, Aralık 2014'den beri Sinem Kobal ile birliktedir. 29 Mayıs 2016 tarihinde Cunda Adası’nda evlendiler.

Ödüller :

2005 Adana Altın Koza Film Festivali-En İyi Erkek Oyuncu (Yazı Tura)

2010 Sadri Alışık Sinema Ödülleri-Ayhan Işık Jüri Özel Ödülü (Ejder Kapanı]

2010 İsmail Cem Televizyon Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Ezel)

2010 37.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Ezel)

Filmleri :

1998-2002 "Deli Yürek" (Yusuf Miroğlu) Dizi

2001 "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi "(Yusuf Miroğlu) Film

2003-2005 "Alacakaranlık " (Ferit Çağlayan) Dizi

2004 "Yazı Tura" (Cevher) Film

2005-2007 "Acı Hayat" (Mehmet Kosovalı) Dizi

2006 "Son Osmanlı Yandım Ali " (Ali) Film

2007 "Kabadayı" (Devran) Film

2009 "Ejder Kapanı" (Akrep Celal) Film

2009-2011 "Ezel" (Ezel Bayraktar) Dizi

2012 - Uzun Hikaye (Bulgaryalı Ali) (Sinema Filmi)

2012 – Karadayı (Dizi )

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Selena, Lise Defteri ve Dadı gibi başarılı T.V. dizilerinde, Okul, Romantik Komedi ve de Ayakta Kal filmlerinde rol almış olan Türk sinema, dizi, tiyatro ve reklam oyuncusu, sunucu.

Sinem Kobal, 14 Ağustos1987 tarihinde, aslen Rizeli olan inşaat mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak, İstanbul’da dünyaya geldi. Kerem adında erkek kardeş vardır. Henüz okula başlamadan önce bale eğitimi almaya başlayan Kobal, 1991-1999 yılları arasında, sekiz yıl boyunda bale eğitimine devam etti.

İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi’nden 2001 yılında mezun olan Kobal, eğitim hayatı boyunca basketbol, voleybol ve step sporları ile uğraştı. Ortaokul yıllarında okulun basket takımıyla beraber İstanbul şampiyonluğu kazanan Kobal, oyunculuk kariyerine başladıktan sonra da spordan kopmadı ve de aikido yapmaya devam etti.

Sinem Kobal’ın Dormen Tiyatrosu’nda başlayan oyunculuk kariyeri, henüz 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı Dadı adlı diziyle profesyonel bir boyut kazandı. 2000-2003 yılları arasında gösterimde olan Dadı’nın kadrosunda, Sinem Kobal’ın yanı sıra Kenan Işık, Haldun Dormen ve Gülben Ergen gibi başarılı oyuncular yer almaktaydı. Selena dizisi Kobal’a Jetix Çocuk Ödülleri’nde En Sevilen Türk Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Dadı’nın ardından bir süre tiyatro çalışmalarına geri dönen Kobal, Uygur Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunlarda yer aldı. Liseden mezun olmasının ardından Beykent Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Bölümü’ne katıldı ve de bölümünden başarıyla mezun oldu.

2003 yılında Hürrem Sultan, 2004 yılında ise Lise Defteri adlı dizilerde rol alan Kobal, aynı yıl vizyona giren Okul adlı gençlik-gerilim filmi ile ilk sinema denemesine imza attı. 2005 yılında, ATV’de gösterime giren Nefes Nefese adlı T.V. dizisinde Aslı karakterini canlandırsa da, dizi seyircilerden beklenen ilgiyi görmedi.

2006 yılında, ikinci sinema filmi olan Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu’nda yer aldı. Kült bir trash movie olarak nitelendirilen ilk filmin devamı olarak çekilen Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, IMDB listelerinde tarihin en kötü 100 filmi arasına girmeyi başardı. 2008 yılında Ayakta Kal, 2009 yılında ise Romantik Komedi, genç oyuncunun beyazperdede yer aldığı diğer yapımlar oldu.

Genç oyuncunun 2006-2009 yılları arasında rol aldığı Selena adlı dizi, popüleritesini büyük oranda arttırdı. Fantastik bir dizi olan ve ağırlıklı olarak çocuklara hitap eden Selena’da, genç oyuncu, Cansu Demirci ve Gizem Güvenile beraber kamera karşısına geçti.

Sinem Kobal, 2009 yılından bu yana, futbolcu Arda Turan ile birlikte oldu. 2012 yılının Ocak ayında nişanlandılar. 2013 yılının kasım ayında ayrıldılar.

Sinem Kobal, Aralık 2014'den beri Kenan İmirzalıoğlu ile birliktedir. 14 Mayıs 2016 tarihinde Cunda Adası’nda evlendiler.

2015 yılında “Analar ve Anneler” dizisinde Zeliha karakterini canlandırırken Metin Akdüler, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Binnur Kaya, Nazan Kesal, Tansu Taşanlar, Burak Tamdoğan, Ulaş Tuna Astepe ile birlikte rol aldı.

2015 yılında yönetmenliğini Uğur Yücel’in oğlu Can yücel (2)’in yaptığı “Yaktın Beni” adlı sinema filminde Sarp Apak, Sinem Kobal, Uğur Yücel, Meltem Cumbul, Hasibe Eren, Sezai Aydın, Ozan Özcan, Bülent Şakrak ile birlikte oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Gecenin Ötesi (TV Dizisi)

2017 - Yüz Yüze (Seliha) (TV Dizisi)

2015 - Yaktın Beni (İpek) (Sinema Filmi)

2015 - Analar ve Anneler (Zeliha) (TV Dizisi)

2014 - Gönül İşleri (Sevda) (TV Dizisi)

2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Didem) (Sinema Filmi)

2011 - Mor Menekşeler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2010 - Romantik Komedi (Didem) (Sinema Filmi)

2010 - 2011 - Küçük Sırlar (Su Mabeynci) (TV Dizisi)

2008 - Ayakta Kal (Yasemin) (Sinema Filmi)

2006 - Selena (Selena) (TV Dizisi)

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Bianca) (Sinema Filmi)

2006 - Arka Sokaklar 1. Sezon (Komiser Muavini ) (TV Dizisi)

2005 - Nefes Nefese (Aslıgül) (TV Dizisi)

2003 - Lise Defteri (İnci Altın) (TV Dizisi)

2003 - Okul (Şebnem) (Sinema Filmi)

2003 - Hürrem Sultan (Ayşe) (TV Dizisi)

2000 - Dadı (Dilara Giritli) (TV Dizisi)