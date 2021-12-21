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Lama ne demek, TDK'ya göre Lama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lama kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lama nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lama kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lama ne demek, TDK'ya göre Lama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lama ne demek? Lama TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lama kelimesi. Peki lama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lama nedir, lama kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LAMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lama kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lama kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre lama kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geviş getirenlerden, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek ve boynu uzun hayvan
- Tibetlilerde ve Moğollarda Buda rahibi
- Küçük maden veya cam şerit

LAMA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- dalay lama

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