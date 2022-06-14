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Lamaist ne demek, TDK'ya göre Lamaist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lamaist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lamaist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lamaist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lamaist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lamaist ne demek, TDK'ya göre Lamaist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lamaist ne demek? Lamaist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lamaist kelimesi. Peki lamaist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lamaist nedir, lamaist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LAMAİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lamaist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lamaist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lamaist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lamacı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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