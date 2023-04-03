Lamarana Jallow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamarana Jallow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lamarana Jallow kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lamarana Jallow ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.