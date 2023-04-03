Lamarana Jallow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamarana Jallow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamarana Jallow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lamarana Jallow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lamarana Jallow 21 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lamarana Jallow Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Epic Sports yapmaktadır. Lamarana Jallow, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lamarana Jallow'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Lamarana Jallow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lamarana Jallow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Eylül 2021 yılında Sporting CP A23
1 Temmuz 2022 yılında Sporting B
Lamarana Jallow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lamarana Jallow şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.
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