Lambert Gueme Araina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lambert Gueme Araina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lambert Gueme Araina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lambert Gueme Araina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lambert Gueme Araina 7 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lambert Gueme Araina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Smart Sports Agency yapmaktadır. Lambert Gueme Araina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 8 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Lambert Gueme Araina'nin FAR Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lambert Gueme Araina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lambert Gueme Araina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lambert Gueme Araina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lambert Gueme Araina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2021 yılında FAR Rabat

Lambert Gueme Araina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lambert Gueme Araina şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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