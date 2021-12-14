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Lamekân ne demek, TDK'ya göre Lamekân kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lamekân kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lamekân ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lamekân nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lamekân kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lamekân ne demek, TDK'ya göre Lamekân kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lamekân ne demek? Lamekân TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lamekân kelimesi. Peki lamekân ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lamekân nedir, lamekân kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LAMEKÂN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lamekân kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lamekân kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre lamekân kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mekânı olmayan, mekânsız
- Yersiz yurtsuz, belli bir adresi olmayan

LAMEKÂN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- lamekân takımı

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