Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı) Tanımı;

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Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı) Maaşları

Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.09

Meslek Adı :

Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Çözgü ipliklerinde kopma olduğu zaman dokuma tezgahının otomatik olarak durmasını sağlayan lamelleri tezgaha takıp ayarlarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dokuma tezgahına takılan çözgü tellerini düzeltip, çapraza almak,

b) Lamel demir şeritlerini yataklarına yerleştirip demir şeritlerin aralarına lamel dizme tarağını geçirmek,

c) Tarak üzerine lamelleri takıp çözgü tellerinin uçlarını lamellere bağlamak,

d) Çözgü yatak çubuğunu ve otomatik çubuğu yerlerine yerleştirmek,

e) Çubuk uçlarını ilgili yerlere ve otomatik ayara bağlamak,

f) Gerekli ayarları yapmak,

g) Tezgahı çalıştırıp ve lamellerin düzgün olarak takılıp takılmadığını kontrol etmek,

h) Gördüğü hataları giderip, tezgahı ilgili işçiye teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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