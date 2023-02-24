Lamin Colley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamin Colley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamin Colley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamin Colley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamin Colley 5 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Gambiya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamin Colley Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Lamin Colley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lamin Colley'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lamin Colley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lamin Colley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lamin Colley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamin Colley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Harrogate R.

1 Ekim 2014 yılında Bradford PA

1 Temmuz 2015 yılında Stockport

11 Aralık 2015 yılında Bradford PA

1 Temmuz 2016 yılında Boston Utd

12 Kasım 2016 yılında Scarborough Athletic

12 Aralık 2016 yılında Boston Utd

18 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2017 yılında Stalybridge

1 Ocak 2019 yılında La Louvière

28 Temmuz 2019 yılında ND Gorica

1 Temmuz 2021 yılında FC Koper

1 Temmuz 2022 yılında Puskás AFC

Lamin Colley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamin Colley şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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