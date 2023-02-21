Lamin Jawo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamin Jawo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamin Jawo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamin Jawo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamin Jawo 15 Mart 1995 tarihinde Banjoul şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamin Jawo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alexandra Vuová yapmaktadır. Lamin Jawo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lamin Jawo'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lamin Jawo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lamin Jawo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lamin Jawo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamin Jawo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Finale

4 Temmuz 2016 yılında Carpi

31 Ocak 2017 yılında Siena

30 Haziran 2017 yılında Carpi

19 Ağustos 2017 yılında Feralpisalò

25 Ocak 2018 yılında Carpi

30 Ocak 2018 yılında Sanremese

7 Ağustos 2018 yılında Agnonese

29 Ocak 2019 yılında Jihlava

21 Ocak 2020 yılında Fastav Zlin

1 Ocak 2023 yılında Mlada Boleslav

Lamin Jawo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamin Jawo şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.