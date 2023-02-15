Lamin Sarr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamin Sarr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamin Sarr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamin Sarr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamin Sarr 11 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Gambiya,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamin Sarr Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Lamin Sarr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskilsminne IF futbol takımında oynamaktadır. Eskilsminne IF takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lamin Sarr'nin Eskilsminne IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lamin Sarr Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lamin Sarr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lamin Sarr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamin Sarr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2019 yılında Malmö U19

20 Ocak 2021 yılında Torns IF

8 Ocak 2022 yılında AFC Eskilstuna

3 Ağu 2022 yılında Umeå FC

30 Kasım 2022 yılında AFC Eskilstuna

8 Şubat 2023 yılında Eskilsminne

Lamin Sarr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamin Sarr şuan Eskilsminne IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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