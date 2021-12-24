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Laminant ne demek, TDK'ya göre Laminant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Laminant kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Laminant ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Laminant nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Laminant kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Laminant ne demek, TDK'ya göre Laminant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Laminant ne demek? Laminant TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi laminant kelimesi. Peki laminant ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre laminant nedir, laminant kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LAMİNANT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Laminant kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Laminant kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre laminant kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kâğıtların üst üste konularak sıcak preslerde basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen kaplama ve döşeme malzemesi

LAMİNANT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ön tarafta parke, laminant gibi inşaat malzemeleri satan bir dükkân olmalıydı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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