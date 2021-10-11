Laminasyon Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Laminasyon Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Laminasyon Makinesi Operatörü ne iş yapar, Laminasyon Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Laminasyon Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Laminasyon Makinesi Operatörü Tanımı;

birçok farklı malzemenin bir arada kullanılmasını sağlar. Örneğin iki farklı kumaş bu makineler ile birbirine yapıştırılır. Halı ve masa örtüsü gibi tekstil malzemelerinin çok daha kullanışlı ve uzun ömürlü olması için de laminasyon işlemi uygulanır

Laminasyon Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Laminasyon Makinesi Operatörü Maaşları

Laminasyon Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3.170- TL’dir. En düşük Laminasyon Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.670 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Laminasyon Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Laminasyon Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Laminasyon Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Laminasyon Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Birçok farklı malzemenin bir arada kullanılmasını sağlar. Örneğin iki farklı kumaş bu makineler ile birbirine yapıştırılır. Halı ve masa örtüsü gibi tekstil malzemelerinin çok daha kullanışlı ve uzun ömürlü olması için de laminasyon işlemi uygulanır

Laminasyon Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Laminasyon Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Laminasyon Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8143.25 olarak belirlenmiştir



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