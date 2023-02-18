Lamine Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamine Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamine Ba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamine Ba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamine Ba 24 Ağu 1997 tarihinde Villepinte şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Moritanya,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamine Ba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lamine Ba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lamine Ba'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lamine Ba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lamine Ba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lamine Ba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamine Ba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Paris SG U19

31 Ocak 2017 yılında Virtus Entella

6 Ağu 2017 yılında Doxa Katokopias

17 Ağu 2020 yılında Pr. Niederkorn

20 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

Lamine Ba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamine Ba şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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