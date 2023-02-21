Lamine Fall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamine Fall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamine Fall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamine Fall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamine Fall 10 Temmuz 1992 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamine Fall Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lamine Fall, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Lamine Fall'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lamine Fall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lamine Fall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lamine Fall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamine Fall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Zbrojovka Brno

1 Şubat 2014 yılında FC Zdar nad Sazavou

30 Haziran 2014 yılında Zbrojovka Brno

1 Ocak 2015 yılında FK Most

30 Haziran 2015 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2015 yılında HFK Trebic

31 Aralık 2015 yılında Zbrojovka Brno

1 Ocak 2016 yılında SK Lisen

22 Temmuz 2021 yılında Blansko

31 Aralık 2021 yılında SK Lisen

24 Şubat 2022 yılında FK Kozlovice

30 Haziran 2022 yılında SK Lisen

Lamine Fall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamine Fall şuan SK Lisen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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