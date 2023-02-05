Lamine Fomba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamine Fomba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamine Fomba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamine Fomba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamine Fomba 26 Ocak 1998 tarihinde Rosny-sous-Bois şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamine Fomba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFOOT yapmaktadır. Lamine Fomba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lamine Fomba'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lamine Fomba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lamine Fomba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lamine Fomba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamine Fomba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AJ Auxerre B

16 Mart 2016 yılında AJ Auxerre

20 Ağu 2019 yılında Nîmes Olympique

28 Ocak 2023 yılında Saint-Étienne

Lamine Fomba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamine Fomba şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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