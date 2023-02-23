Lamine Ghezali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamine Ghezali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamine Ghezali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamine Ghezali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamine Ghezali 6 Temmuz 1999 tarihinde Lagny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamine Ghezali Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One Team Football yapmaktadır. Lamine Ghezali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lamine Ghezali'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lamine Ghezali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lamineghezali_/

Lamine Ghezali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lamine Ghezali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lamine Ghezali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamine Ghezali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Saint-Étienne B

17 Temmuz 2019 yılında LB Châteauroux

31 Ocak 2020 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2020 yılında Saint-Étienne

22 Temmuz 2020 yılında SC Lyon

30 Haziran 2021 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2021 yılında Saint-Étienne B

17 Ağustos 2022 yılında FC Dinamo

Lamine Ghezali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamine Ghezali şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.