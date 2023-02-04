Lamine Gueye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamine Gueye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamine Gueye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamine Gueye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamine Gueye 13 Mart 1998 tarihinde M'bour şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mamadou Lamine Gueye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamine Gueye Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Lamine Gueye, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lamine Gueye'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lamine Gueye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Laminegueye98

Lamine Gueye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lamine Gueye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lamine Gueye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamine Gueye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pau FC

30 Haziran 2020 yılında Génération Foot

1 Temmuz 2020 yılında FC Metz

25 Ocak 2022 yılında Paris FC

30 Haziran 2022 yılında FC Metz

Lamine Gueye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamine Gueye şuan FC Metz takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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