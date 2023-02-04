Lamine Sy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamine Sy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamine Sy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamine Sy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamine Sy 10 Ağu 2002 tarihinde Les Mureaux şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamine Sy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Lamine Sy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lamine Sy'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lamine Sy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lamine Sy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lamine Sy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamine Sy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2022 yılında SM Caen

Lamine Sy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamine Sy şuan SM Caen takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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