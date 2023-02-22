Lampros Smyrlis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lampros Smyrlis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lampros Smyrlis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lampros Smyrlis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lampros Smyrlis 12 Temmuz 2004 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λάμπρος Σμυρλής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lampros Smyrlis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Lampros Smyrlis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lampros Smyrlis'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lampros Smyrlis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lampros Smyrlis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lampros Smyrlis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lampros Smyrlis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında PAOK U19

10 Şubat 2022 yılında PAOK Saloniki B

Lampros Smyrlis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lampros Smyrlis şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Lampros Smyrlis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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