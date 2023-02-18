Lan Piskule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lan Piskule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lan Piskule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lan Piskule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lan Piskule 22 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lan Piskule Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lan Piskule, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lan Piskule'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lan Piskule Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lan Piskule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lan Piskule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lan Piskule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2020 yılında ND Ilirija

10 Ocak 2023 yılında NK Brinje Grosuplje

Lan Piskule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lan Piskule şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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