Lan Stravs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lan Stravs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lan Stravs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lan Stravs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lan Stravs 4 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Lan Štravs şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lan Stravs Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nussi Foundation yapmaktadır. Lan Stravs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lan Stravs'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lan Stravs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lan Stravs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lan Stravs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lan Stravs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2018 yılında NK Celje

16 Şubat 2021 yılında NK Fuzinar

30 Haziran 2021 yılında NK Celje

15 Şubat 2022 yılında Beltinci

30 Haziran 2022 yılında NK Celje

22 Temmuz 2022 yılında Tabor Sezana

Lan Stravs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lan Stravs şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Lan Stravs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.