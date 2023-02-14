Lander Olaetxea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lander Olaetxea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lander Olaetxea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lander Olaetxea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lander Olaetxea 12 Nisan 1993 tarihinde Abadiño şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lander Olaetxea Ibaibarriaga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lander Olaetxea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Lander Olaetxea, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lander Olaetxea'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lander Olaetxea Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lander Olaetxea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lander Olaetxea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lander Olaetxea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2013 yılında SCD Durango

1 Temmuz 2015 yılında Bilbao Athletic

12 Temmuz 2017 yılında Gernika

1 Temmuz 2018 yılında UD Logroñés

8 Temmuz 2021 yılında SD Amorebieta

25 Temmuz 2022 yılında Albacete

Lander Olaetxea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lander Olaetxea şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.