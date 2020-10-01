Bu sezon forvet bölgesinde Sörloth'un ayrılmasından dolayı büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Benik Afobe'nin ardından bir forvet daha kadroya katmak istiyor. Bordo-mavili ekip için Belçika basınından flaş bir iddia geldi. Anderlecht kulübünde forma giyen Landry Dimata, Trabzonspor için yazıldı. Peki, Landry Dimata kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

LANDRY DİMATA KİMDİR?

1 Eylül 1997 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde dünyaya gelen Dimata 23 yaşında. Asıl mevkisi forvet olan genç oyuncu, sağ ve sol açıkta da görev alabiliyor. Aynı zamanda Belçika vatandaşlığına da sahip olan Dimata, sağ ayaklı ve 1.85 boyunda.

Futbol kariyerine 2014 yılında Standart Liege altyapısında başlayan Dimata, 2016 yılında KV Oostende'ye transfer olarak profesyonel futbol hayatına adım attı. 1 sezon sonra Alman ekibi Wolfsburg'a 11.50 mil. € bonservis bedeliyle transfer olan genç oyuncu, burada beklentileri karşılayamadı ve tekrar ülkesinin takımlarından Anderlecht'e kiralandı.

Son olarak Anderlecht, Dimata'nın bonservisini 5 milyon Euro karşılığında aldı. Kariyeri boyunca 88 maça çıkan Dimata, 29 gol ve 9 asist yaptı.