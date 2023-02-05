Landry Nomel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Landry Nomel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Landry Nomel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Landry Nomel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Landry Nomel 3 Eylül 1997 tarihinde Youpougon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Landry Nomel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asfan Sports Management yapmaktadır. Landry Nomel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Landry Nomel'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Landry Nomel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Landry Nomel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Landry Nomel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Landry Nomel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2015 yılında FC Marmande 47

1 Temmuz 2017 yılında Angoulême CFC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2018 yılında Blois Foot 41

1 Temmuz 2019 yılında Quevilly Rouen

1 Temmuz 2020 yılında SC Lyon

1 Temmuz 2021 yılında Concarneau

1 Eylül 2022 yılında Valenciennes FC

Landry Nomel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Landry Nomel şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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