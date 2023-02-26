Langelihle Mhlongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Langelihle Mhlongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Langelihle Mhlongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Langelihle Mhlongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Langelihle Mhlongo 7 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Langelihle Mhlongo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Langelihle Mhlongo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Langelihle Mhlongo'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Langelihle Mhlongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Langelihle Mhlongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Langelihle Mhlongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Langelihle Mhlongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Richards Bay

Langelihle Mhlongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Langelihle Mhlongo şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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