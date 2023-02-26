Lantshene Phalane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lantshene Phalane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lantshene Phalane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lantshene Phalane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lantshene Phalane 21 Kasım 1989 tarihinde Zebediela, Limpopo şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lantshene Phalane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lantshene Phalane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Lantshene Phalane'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lantshene Phalane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lantshene Phalane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lantshene Phalane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lantshene Phalane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2011 yılında Platinum Stars

1 Temmuz 2012 yılında Milano United

30 Haziran 2013 yılında Platinum Stars

16 Ağustos 2013 yılında U. Pretoria

30 Haziran 2014 yılında Platinum Stars

15 Temmuz 2014 yılında M. Swallows

1 Temmuz 2015 yılında Bloem. Celtic

Lantshene Phalane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lantshene Phalane şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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