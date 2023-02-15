Laorent Shabani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laorent Shabani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laorent Shabani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laorent Shabani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Laorent Shabani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laorent Shabani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Laorent Shabani

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laorent Shabani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laorent Shabani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laorent Shabani 19 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laorent Shabani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Laorent Shabani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laorent Shabani'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Laorent Shabaniboyu ve yaşı kaç

Laorent Shabani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Laorent Shabani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Laorent Shabani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laorent Shabani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Malmö U19

13 Eylül 2017 yılında Malmö FF

6 Mart 2020 yılında Sirius

15 Temmuz 2022 yılında Norrköping

Laorent Shabani kimdir

Laorent Shabani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laorent Shabani şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malmö FF (-2018)

Laorent Shabani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 13 numaralı formasıyla 30 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Laorent Shabani nereli

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