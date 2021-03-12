Laos'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Laos'un Bayrağı Nasıldır?
Laos'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Laos'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Laos hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Laos resmî adı ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, denize kıyısı olmayan bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Başkenti Vientiane'dir. Luang Prabang, Savannakhet ve Pakse diğer büyük şehirleridir. Laos, tek partili sosyalist bir cumhuriyet olarak yönetilir.
Laos'un Başkenti?
“Vientiane” şehri Laos'un başkentidir.
Laos'un Para Birimi Nedir?
“Kip”Laos'un para birimidir.
Laos'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Laos'un telefon alan kodu : + 856
Laos'un Türkçe Ülke Telaffuzu
Laos
Laos'un Türkçe Başkent Telaffuzu
Vientiane
Laos'un İngilizce Ülke Telaffuzu
Laos
Laos'un İngilizce Başkent Telaffuzu
Vientiane
Laos'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Vientiane or Vieng Chan
Laos'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Lao
Laos'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Laoca - Lao alfabesi