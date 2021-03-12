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Laos'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Laos'un Bayrağı Nasıldır?

Laos'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Laos'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Laos hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Laos'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Laos'un Bayrağı Nasıldır?

Laos resmî adı ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, denize kıyısı olmayan bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Başkenti Vientiane'dir. Luang Prabang, Savannakhet ve Pakse diğer büyük şehirleridir. Laos, tek partili sosyalist bir cumhuriyet olarak yönetilir.

Laos'un Başkenti?

“Vientiane” şehri Laos'un başkentidir.

Laos'un Para Birimi Nedir?

“Kip”Laos'un para birimidir.

Laos'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Laos'un telefon alan kodu : + 856

Laos'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Laos'un Bayrağı Nasıldır?

Laos'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Laos

Laos'un Türkçe Başkent Telaffuzu

Vientiane

Laos'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Laos'un Bayrağı Nasıldır?

Laos'un İngilizce Ülke Telaffuzu

Laos

Laos'un İngilizce Başkent Telaffuzu

Vientiane

Laos'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Vientiane or Vieng Chan

Laos'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Laos'un Bayrağı Nasıldır?

Laos'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Lao

Laos'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Laoca - Lao alfabesi

Laos'un Bayrağı Nasıldır?

Laos'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Laos'un Bayrağı Nasıldır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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