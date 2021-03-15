Laos'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Laos'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Laos resmî adı ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, denize kıyısı olmayan bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Başkenti Vientiane'dir. Luang Prabang, Savannakhet ve Pakse diğer büyük şehirleridir. Laos, tek partili sosyalist bir cumhuriyet olarak yönetilir.

Laos'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Laos 6580800 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 105. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00085 olduğu görülmektedir.

Laos'un Müslüman Nüfus sayısı 2000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Laos'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Laos'un yüz ölçümü 229968 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Laos'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 6000 km² Karasal Alan : 230800 km²

Laos'un Haritadaki Yeri / Konumu