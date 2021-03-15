Mauritius'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mauritius'un Bayrağı Nasıldır?Marshall Adaları'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Marshall Adaları'nın Bayrağı Nasıldır?Man Adası'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Man Adası'nın Bayrağı Nasıldır?Olca isminin anlamı nedir, Olca ne demektir? Kuranda geçiyor mu?18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemiMalta'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malta'nın Bayrağı Nasıldır?Kabine toplantısı başladı! Kısıtlamalar geri dönecek mi?93. Oscar adayları belli olduOana isminin anlamı nedir, Oana ne demektir? Kuranda geçiyor mu?AÖL kayıt yenileme 2021 2. dönem ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Laos'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Laos'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Laos'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Laos'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Laos'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Laos'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Laos'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Laos'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Laos resmî adı ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, denize kıyısı olmayan bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Başkenti Vientiane'dir. Luang Prabang, Savannakhet ve Pakse diğer büyük şehirleridir. Laos, tek partili sosyalist bir cumhuriyet olarak yönetilir.

Laos'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Laos 6580800 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 105. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00085 olduğu görülmektedir.

Laos'un Müslüman Nüfus sayısı 2000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Laos'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Laos'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Laos'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Laos'un yüz ölçümü 229968 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Laos'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 6000  km²    Karasal Alan : 230800 km²

Laos'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Laos'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Laos'un Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT