Lapa lapa yağıyor! İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı, umutsuz ilçeler bile pencerelere koştu!

İl il etkisini gösteren kar yağışları, İstanbullu vatandaşları umutsuzluğa sürüklemişti. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Yakası'nda etkisini gösteren yağışlar, bu hafta itibarıyla Anadolu Yakası'na da sirayet edecek. Sosyal medya platformlarında kar sevincini yaşayan vatandaşlar, "kar yağıyor" etiketi altında mahallelerinde ve iş yerlerinin yer aldığı semtlerde etkisini gösteren yağışları kayda aldı.

"LAPA LAPA YAĞIYOR"

Özellikle kar yağışlarının pek etkili olmadığı Pendik, Kartal ve Maltepe semtlerinde etkisini gösteren beyaz tanecikler, ilçe sakinlerini mutlu etti. Tipi şeklinde başlayan kar yağışının hızlanması "Lapa lapa yağıyor. Beyaz örtü olur mu?" sorularını da beraberinde getirdi.