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Lapçın ne demek, TDK'ya göre Lapçın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lapçın kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lapçın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lapçın nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lapçın kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lapçın ne demek, TDK'ya göre Lapçın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lapçın ne demek? Lapçın TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lapçın kelimesi. Peki lapçın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lapçın nedir, lapçın kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LAPÇIN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lapçın kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lapçın kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre lapçın kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tabanı meşinden olan mest, edik

LAPÇIN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sarığı ile cübbesi ve lapçınları ile tam bir hoca efendi idi.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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