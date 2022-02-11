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Lapina ne demek, TDK'ya göre Lapina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lapina kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lapina ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lapina nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lapina kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lapina ne demek, TDK'ya göre Lapina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lapina ne demek? Lapina TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lapina kelimesi. Peki lapina ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lapina nedir, lapina kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LAPİNA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lapina kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lapina kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lapina kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25-35 santimetre uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)

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