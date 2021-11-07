Lappadak ne demek, TDK'ya göre Lappadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lappadak ne demek? Lappadak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lappadak kelimesi. Peki lappadak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lappadak nedir, lappadak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAPPADAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lappadak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lappadak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şey `lap` sesi çıkararak (düşmek)

