Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz sezonun son sürek avına katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, sezonun son sürek avında avcılara katıldı.

31 Mart'taki yerel seçimde AK Pati Belediye Başkan Adayı olan Yılmaz, Lapseki Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen sürek avına 75 avcıyla birlikte avlancakları bölgeye gitti.

Bölge hakkında bilgi alan Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, avcılığı sevdiğini ve bir spor olarak gördüğünü belirtti.

Dağ havasının insanı dinlendirdiğini söyleyen Yılmaz, "Balık tutmak ise ayrı bir zevk. Ben avcı arkadaşlarımız ile sık sık birlikte oluyorum ve fırsat buldukça da onlarla spor amaçlı etkinliklerine katılıyorum. Kulübün etkili kişileri avcı arkadaşlarımızı öncü, arkacı olarak hep beraber yönlendirecekler ve hep birlikte avlanmaya başlayacağız. Bunlar güzel etkinlikler insanların birliği, beraberliği çok önemli. Kardeşlik sevgisiyle bu kadar avcı hep birlikte. Kazasız belasız bir av geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Kulüp Başkanı Saffet Sargut da belediye başkanı Yılmaz'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA