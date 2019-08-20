Lapseki Meslek Yüksekokulu’nda ilk öğrenci kayıtları başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Lapseki Meslek Yüksek Okulunda (MYO) 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk kayıtları alındı.

Lapseki Meslek Yüksek Okulunda yeni akademik yılın ilk kaydı Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından yapıldı. Gerçekleştirilen işlemlerin ardından öğrencilere kimlik kartı ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Lapseki Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Engin Gür okulu tercih eden öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi. Okul idaresinden edinilen bilgide yeni kayıtlarla birlikte mevcudun bin 200 öğrenciyi bulması öngörülüyor.

Kaynak: İHA