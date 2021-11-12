Lâpseki ne demek, TDK'ya göre Lâpseki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lâpseki ne demek? Lâpseki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Lâpseki kelimesi. Peki Lâpseki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lâpseki nedir, Lâpseki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LÂPSEKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lâpseki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Lâpseki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çanakkale iline bağlı ilçelerden biri

