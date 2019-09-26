Lapseki’de ’fener alayı’ yürüyüşü yapıldı

Lapseki'nin kurtuluşunun 97'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçede fener alayı yürüyüşü yapıldı.

Çarşı Meydanında toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla trafik polislerinin eskortluğu eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Fener alayına katılanlar arasında Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ak Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

Kordon Boyundaki amfi tiyatroda sona eren yürüyüşte vatandaşlar dev Türk bayrağı açtı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çanakkale savaşları boyunca Lapseki bir idari lojistik merkez olarak üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Gelibolu'da bulunan Ordu Menzil Müfettişliği bu suretle Lapseki'ye taşınmıştır. Gelibolu'daki erzak ve cephane depoları da Lapseki'ye nakledilmiştir. Lapseki'de 300 yataklı bir hastane kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında Lapseki Yunanlıların işgal yürüyüşleri, sırasında 22 Haziran 1920'de toplu saldırıya geçen Yunanlılar tarafından ele geçirildi. Yüzyıllardır Türklerin elinde bulunan Lapseki, Çanakkale deniz ve kara savaşlarında yaralanan ve ölen binlerce askerimizin barındığı ve gömüldüğü yer olmuştur. Şu anki hükümet binası civarında ve Lapseki'nin doğusundaki mezarlıkta en az 15 bin şehit yatmakta olup, bunların anısına ilçe mezarlığında küçük bir abide dikilmiştir. 3 kilometre mesafedeki Çardak Beldesinde gömülen binlerce şehidimiz için Arıburnu şehitliği düzenlenmiştir. İstiklal Savaşında da ilçe düşman işgaline uğramamış sadece birkaç kez İngiliz müfrezesi kısa bir süre için ilçe ve köylere zarar vermeden gelip geçmiştir. 25 Eylül 1922 tarihinde ilçeye girmek isteyen birkaç İngiliz müfrezesini ilçe halkımız kahramanca mücadele ederek ilçeye sokmamıştır. Lapseki'nin kurtuluşu 25 Eylül 1922 olarak kabul edilmiş olup, her yıl 25 Eylül günü Lapseki'nin kurtuluş bayramı olarak kutlanmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA