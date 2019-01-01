Lapseki'de Mekke'nin fethi yıldönümü kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki ilçesinde, Mekke'nin fethinin 1388'nci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Ensar Vakfı Lapseki Şubesi tarafından Lapseki Belediyesine ait Sahil Sosyal Tesislerinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra kaside ve ilahiler okundu.

Ensar Vakfı Lapseki Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kahraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla bu geceyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Müslümanların Allah'ın sevdiği ve razı olduğu işlerle meşgul olması gerektiğini belirten Kahraman, "İnşallah yeni yılın daha hayırlı olmasını ve yarınımızın bugünümüzden daha hayırlı olmasını diliyorum. Rabbimize kulluk noktasında, onun rızasını kazanma noktasında daha güzel bir gün, daha güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin, Muhtarlar Derneği Başkanı Seyfettin Turan, Lapseki Ensar Vakfı Başkanı İsmail Deveci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA