Lapseki'de tatilcilere yan yol desteği

ÇANAKKALE (AA) - Ramazan Bayramı tatili dönüşü Lapseki-Gelibolu feribot hattını kullanacak tatilciler, kendileri için hazırlanan yan yol desteğinden yararlanacak.

Bayram tatillerini tamamladıktan sonra dönüşe geçecek vatandaşlar için GESTAŞ'a ait feribot iskelesinin bulunduğu alana bin 500 metre uzunluğunda yan yol yapımı başladı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, feribot kuyruğunu aza indirmek ve sürücülerin güvenliğini artırmak için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yan yol sayesinde bayram dönüşü trafiğin de rahatlayacağını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Araç yoğunluğunda hem ilçemizin trafiğini normale döndürmek için hem de ilçemizden geçen araçların trafiğini rahatlatmak için geminin daha rahat boşaltılıp hızlı bir şekilde araçların gemiye alınması için bir çalışma yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmada ağır tonajlı araçlarla otomobil ve diğer araçların güzergahlarını tekrar belirledik. Dalyan Mahallesi'nden itibaren otomobiller ile büyük araçlar ayrılmış olacaklar, yeni açtığımız yoldan otomobiller diğer yerden ağır tonajlı araçlar geçecek bu şekilde vatandaşlarımız gemi sırasında daha rahat etmiş olacaklar. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA