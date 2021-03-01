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Lara, 500 bin TL'ye saçını sigortalatıyor

Ünlü şarkıcı Lara, öve öve bitiremediği saçını sigortalatmak için harekete geçti.

Lara, 500 bin TL'ye saçını sigortalatıyor 114

2000'li yılların başlarına damga vuran şarkıcı Lara, çok sevdiği saçlarını sigortalatma kararı aldı.