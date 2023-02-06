Laranjeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laranjeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laranjeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laranjeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laranjeira 15 Mart 2000 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Victor Gomes Laranjeira Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laranjeira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Laranjeira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Laranjeira'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Laranjeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Laranjeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laranjeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laranjeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Vasco da Gama

Laranjeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laranjeira şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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