Larbi Naji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Larbi Naji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Larbi Naji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Larbi Naji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Larbi Naji 14 Aralık 1990 tarihinde Rabat şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da العربي الناجي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Larbi Naji Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Larbi Naji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Larbi Naji'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Larbi Naji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Larbi Naji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Larbi Naji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Larbi Naji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Union Touarga

10 Temmuz 2012 yılında RS Berkane

1 Ocak 2013 yılında AS Salé

1 Temmuz 2013 yılında RS Berkane

2 Ağu 2022 yılında FAR Rabat

Larbi Naji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Larbi Naji şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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