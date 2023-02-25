Larbi Tabti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Larbi Tabti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Larbi Tabti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Larbi Tabti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Larbi Tabti 23 Nisan 1993 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Larbi Tabti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Larbi Tabti, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Larbi Tabti'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Larbi Tabti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Larbi Tabti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Larbi Tabti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Larbi Tabti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında ASM Oran

1 Temmuz 2016 yılında USM Bel Abbès

6 Temmuz 2019 yılında CR Belouizdad

27 Temmuz 2022 yılında ES Sétif

Larbi Tabti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Larbi Tabti şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Larbi Tabti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U23 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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