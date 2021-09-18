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Larghetto ne demek, TDK'ya göre Larghetto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Larghetto kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Larghetto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Larghetto nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Larghetto kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Larghetto ne demek, TDK'ya göre Larghetto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Larghetto ne demek? Larghetto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi larghetto kelimesi. Peki larghetto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre larghetto nedir, larghetto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Larghetto kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Larghetto kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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LARGHETTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Larghetto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Larghetto kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre larghetto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir parça largodan çabuk ve hafif çalınarak
- Bu biçimde çalınan müzik parçası

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