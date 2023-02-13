Largie Ramazani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Largie Ramazani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Largie Ramazani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Largie Ramazani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Largie Ramazani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Largie Ramazani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Largie Ramazani

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Largie Ramazani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Largie Ramazani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Largie Ramazani 27 Şubat 2001 tarihinde Berchem-Sainte-Agathe şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Belçika,Burundi uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Largie Ramazani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ramazani Mwanuke yapmaktadır. Largie Ramazani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 24 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Largie Ramazani'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Largie Ramazani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LRamazani88

http://www.instagram.com/lramazani.88/

Largie Ramazaniboyu ve yaşı kaç

Largie Ramazani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Largie Ramazani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Largie Ramazani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Largie Ramazani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Charlton Altyapı

3 Temmuz 2017 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2019 yılında Man Utd U23

24 Ağu 2020 yılında UD Almería

Largie Ramazani kimdir

Largie Ramazani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Largie Ramazani şuan UD Almería takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Lebbeke (2007-2008), RSC Anderlecht (2008-2013), Charlton Athletic (2013-2017), Manchester United (2017-2019)

Largie Ramazani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U21 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Largie Ramazani nereli

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