Larin gitmeyi kafaya koydu! Premier Lig'e göz kırptı!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cyle Larin, bu sezon da başarılı performansını sürdürüyor. Son olarak Galatasaray karşısında 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Larin'in sezon sonunda Premier Lig'e gidebileceği ifade edildi. Beşiktaş ise oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak istiyor.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kanadalı yıldız Cyle Larin'in ayrılma ihtimali sürüyor. Bu sezon da takımdaki etkisini gösteren ve son olarak derbide Galatasaray'a karşı 2 gol atan yıldız futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığı ifade edilen Larin, henüz Beşiktaş ile yeni bir sözleşmeye imza atmamıştı.
SEZON SONU AYRILABİLİR
Siyah beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonun sona ermesinden itibaren Larin'i imza attırmaya uğraşıyordu. Yıldız futbolcuya birçok farklı teklifte bulunan siyah beyazlı ekip, oyuncuyu bir türlü ikna edememişti. Premier Lig tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beşiktaş, iyi bir bonservis bedeli yakalayabileceği oyuncusunu elinden bedavaya kaçırmak istemiyor.
TEKLİFİ KABUL ETMEMİŞTİ
Cyle Larin ile daha yapılan görüşmelerde Beşiktaş, Kanadalı golcünün 1 milyon 750 bin Euro olan yıllık garanti ücretini 1 milyon 950 bin Euro'ya çıkarırken, başarıya endeksli bonuslar önerilerinde de bulunmuştu. Larin'in ise siyah beyazlı ekipten 2 milyon 250 bin Euro garanti ücret ve bonus ödemesi istediği öğrenildi.
PREMİER LİGE SICAK BAKIYOR
Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeyi planlayan Cyle Larin, sezon başında Rusya'dan gelen teklife sıcak bakmamıştı. Ancak 26 yaşındaki yıldız oyuncunun, Premier Lig'den cazip bir teklif gelmesi halinde rotasını İngiltere'ye çevirebileceği ifade edildi. Bu anlamda Beşiktaş yönetiminin Premier Lig tehlikesinin farkında olduğu ve bir an önce Larin'e imza attırarak oyuncudan iyi bir para kazanmayı hedeflediği ifade edildi.