Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Doktor Larin Kayataş, memuriyetten men edildiğini ve hekimlik görevine son verildiğini ifade etti. Larin Kayataş diğer Twitter kullanıcılarına paylaşımda bulunup destek olmaları konusunda çağrıda bulundu. Trend Topic olan Larin Kayataş merak edildi. Peki Larin Kayataş kimdir? | Dr Larin Kayataş neden meslekten men edildi? İşte ayrıntılar...

LARİN KAYATAŞ KİMDİR?

Larin Kayataş, Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne zorunlu hizmet yapmak üzere atandı. 1 sene boyunca acil serviste pratisyen hekim olarak görev yapan Kayataş, 1 yıl boyunca hastane içinde ve dışarıda sistematik baskıya ve mobinge maruz kaldığını iddia etti.

DR LARİN KAYATAŞ NEDEN MESLEKTEN MEN EDİLDİ?

Hastaneye atanmasının ardından bir personelin CİMER'e şikayet dilekçesi yazdığını söyleyen Kayataş, atanması üzerinden 1 ay geçtikten sonra 3 ay görevden uzaklaştırıldığını ifade etti. Disiplin soruşturması açıldığını, görevden uzaklaştırma cezası sona erdikten sonra hastaneye döndüğünü ifade eden Kayataş, kendisine 1 yılın sonunda kınama cezası öngörüldüğünü ve bugün gelen bir kağıtla memuriyetten men edilip hekimlik görevine son verildiğini kaydetti.

"Pandemi gibi bir dönemde sağlık sisteminde doktorlara bu kadar ihtiyaç varken var olan doktorları da özel hayat bahane edilerek görevden uzaklaştırmak kabul edilemez." diyen Kayataş, zorunlu görevi bitmediği için özel hastanelerde de çalışamadığını, sosyal ölüme mahkum edildiğini ifade etti.