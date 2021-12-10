Larpadak ne demek, TDK'ya göre Larpadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Larpadak ne demek? Larpadak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi larpadak kelimesi. Peki larpadak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre larpadak nedir, larpadak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LARPADAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Larpadak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre larpadak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ansızın



LARPADAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Larpadak yakaladı.

